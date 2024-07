Francis Fulton-Smith: «Das wäre mein Traumfinale»

München (dpa) - Der Schauspieler Francis Fulton-Smith wünscht sich Deutschland und Österreich im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. «Das wäre mein Traumfinale», sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. Als Patriot müsse er die deutsche Mannschaft als Gewinner nennen, «mein Tipp ist aber Österreich».

Bevor es aber so weit ist, muss sich die deutsche Nationalelf am Freitag gegen Spanien beweisen. «Das wird natürlich sehr schwer, aber Julian Nagelsmann hat eine super Truppe», so Fulton-Smith weiter. «Eine höhere Motivation als Viertelfinale gibt es fast nicht. Falls sie aber ins Finale wollen, müssen sie sich anstrengen.»

Francis Fulton-Smith wurde unter anderem als Arzt in der ARD-Vorabendserie «Familie Dr. Kleist» bekannt. Der in München geborene Darsteller spielte aber zum Beispiel auch schon Franz Josef Strauß in «Die Spiegel-Affäre».