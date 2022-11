Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Nordmazedonien

Skopje (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in Nordmazedonien eingetroffen. In der Hauptstadt Skopje wurde er von Präsident Stevo Pendarovski mit militärischen Ehren begrüßt. Später will er im Parlament eine Rede halten. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Ministerpräsident Dimitar Kovacevski geplant. Wichtigstes Thema ist die angestrebte Aufnahme des Westbalkan-Landes in die Europäische Union.

Die EU hat Skopje bereits vor zwei Jahrzehnten eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Die Beitrittsverhandlungen begannen aber erst in diesem Sommer, nachdem zuletzt Bulgarien seine Blockade aufgegeben hatte. Steinmeier will dem Land auch für Unterstützung der EU-Sanktionen gegen Russland danken. Der Nato gehört Nordmazedonien bereits an.

Am Donnerstag wird Steinmeier zu einem zweitägigen Besuch in Albanien erwartet. Auch dort dürfte der Wunsch nach einer EU-Mitgliedschaft zentrales Thema sein. Zum westlichen Balkan zählen auch das Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro.