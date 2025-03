Frankfurt ohne Trapp im Achtelfinale gegen Ajax

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale in der Europa League kurzfristig auf seinen Torhüter Kevin Trapp verzichten. Wie der Verein wenige Stunden vor dem Duell mit Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) mitteilte, zog sich der 34-Jährige eine schmerzhafte Blessur am Schienbein zu.

Für den Kapitän rückt Kaua Santos zwischen die Pfosten. Den Frankfurtern reicht nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel ein Unentschieden für das Weiterkommen.

Coach Dino Toppmöller bangt noch um den Einsatz von Linksverteidiger Arthur Theate, der gegen den 1. FC Union Berlin wegen muskulärer Probleme zuletzt kurzfristig ausgefallen war. Wieder einsatzbereit meldete sich dagegen nach seinem Infekt Abwehrchef Robin Koch.