Frankreichs Küstenwache rettet 223 Migranten aus Ärmelkanal

Unvermindert versuchen Migranten in großer Zahl, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Schleuser lassen oft viel zu viele Menschen in kleine Boote, die dann in Seenot geraten.

© Sameer Al-Doumy/AFP/dpa