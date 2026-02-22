Frau am Remberg getötet

Die Tat ereignete sich am Remberg auf offener Straße. Zeugen sahen einen Mann zu Fuß vom Tatort flüchten und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Als sie eintrafen, fanden sie die 35-Jährige bewusstlos zwischen zwei geparkten Autos. Ihr Körper wies zahlreiche Messerstiche auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und weiterer Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst starb die 35-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Die Fahndung nach dem 41-Jährigen Lebensgefährte war noch in der Nacht erfolgreich. Er wurde an einer Bushaltestelle in der Feithstraße angetroffen und festgenommen. Er führte ein Messer mit sich, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden haben fünf gemeinsame Kinder, sie wurden von den Beamten wohlauf angetroffen und dem Jugendamt übergeben.