Frauen - Info -Tag in der Volmegalerie
Oberbürgermeister und Schirmherr Dennis Rehbein sowie das Team der Gleichstellungsstelle der Stadt Hagen freuen sich auf den Frauen-Info-Tag in der Volme Galerie. (Foto: Franziska Michels/Stadt Hagen)
 „Demokratie braucht SIE – SIE braucht Demokratie“ – unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag (8.3.) ein Frauen-Info-Tag in der Volme Galerie statt. Anlass ist der Internationale Frauentag.

Veröffentlicht: Mittwoch, 04.03.2026 16:07

Das Hagener Frauen Netzwerk bietet von 11 bis 16 Uhr an Informationsständen Einblicke in ihre Arbeit, das vielfältige Angebot für Frauen und Mädchen in Hagen und lädt zu kreativen Mitmach-Aktionen ein. Rund 40 verschiedene Organisationen sind mit dabei. Der Info-Tag soll Raum für Information, Austausch, Vernetzung und gegenseitige Stärkung“ bieten. Darüber hinaus hinaus finden bis Ende April rund 20 weitere Aktionen wie Theaterabende, Frauenfrühstücke, Lesungen, Frauenkabarett, Workshops, Führungen und Stadtrundgänge sowie Trainings und Sprechstunden in Hagen statt.

