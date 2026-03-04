Frauen - Info -Tag in der Volmegalerie

Das Hagener Frauen Netzwerk bietet von 11 bis 16 Uhr an Informationsständen Einblicke in ihre Arbeit, das vielfältige Angebot für Frauen und Mädchen in Hagen und lädt zu kreativen Mitmach-Aktionen ein. Rund 40 verschiedene Organisationen sind mit dabei. Der Info-Tag soll Raum für Information, Austausch, Vernetzung und gegenseitige Stärkung“ bieten. Darüber hinaus hinaus finden bis Ende April rund 20 weitere Aktionen wie Theaterabende, Frauenfrühstücke, Lesungen, Frauenkabarett, Workshops, Führungen und Stadtrundgänge sowie Trainings und Sprechstunden in Hagen statt.