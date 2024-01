Frauen-Langlaufstaffel belegt zweiten Platz in Oberhof

Oberhof (dpa) - Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Heim-Weltcup in Oberhof mit Platz zwei in der Staffel erneut ihre starke Form bewiesen. Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl mussten sich nur dem schwedischen Quartett Linn Svahn, Frida Karlsson, Ebba Andersson und Jonna Sundling geschlagen geben. Rang drei ging nach 4x7,5 Kilometern an Finnland.

Schweden hatte vor dem letzten Wechsel sehr deutlich in Führung gelegen. Mit einer überragenden Leistung, die das deutsche Team immer näher heranbrachte, ließ Carl am Ende sogar nochmal kurzzeitig kleine Sieghoffnungen aufkommen. «Eine Runde länger, dann gehört der Sieg uns», sagte Teamchef Peter Schlickenrieder, der sich aber nicht ärgerte. Ein Podium pro Wochenende sei das Ziel, sagte er in der ARD. «Jetzt haben wir schon das zweite. Was willst du eigentlich mehr?»

Bereits tags zuvor hatten die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Hennig und Carl für einen Erfolg gesorgt. Hennig wurde am Samstag beim 20-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik Zweite hinter Siegerin Karlsson. Carl belegte den vierten Rang.

Das Frauen-Team von Schlickenrieder hat sich in der Weltspitze etabliert. Auch im zuvor einzigen Staffelrennen der Saison lief ein deutsches Quartett auf das Podest. Carl und Hennig sorgten zudem für bislang bereits sechs Einzelpodestplätze.