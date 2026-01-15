vlnr Agenturchefin Katja Heck, Stellvertreterin Katharina Caspari
Frauen-Power in schwieriger Lage
Auf dem Hagener Arbeitsmarkt tut sich wenig. Die Lage bleibt schwierig. Im letzten Jahr sind beispielsweise rund 1000 sozialversicherungspflichtige Jobs verloren gegangen. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen ist niedrig.
Veröffentlicht: Donnerstag, 15.01.2026 13:56
Anzeige
Und: es ist schwierig, die Richtigen dafür zu finden. Nachfrage und Qualifikation von Beschäftigten passen nicht zusammen. Trotzdem gibt sich Agenturchefin Katja Heck unermüdlich. Der Blick geht dabei häufig Richtung Berlin.
Anzeige
Anzeige
Nächstes Jahr feiern die Arbeitsagenturen Hundertjähriges - in Hagen könnte das an einem neuen Standort stattfinden. Aktuell laufen "gute Gespräche" - dabei geht es um einen möglichen Umzug von der Berliner Straße nach Kückelhausen.
Anzeige