Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Frauen-Power in schwieriger Lage
vlnr Agenturchefin Katja Heck, Stellvertreterin Katharina Caspari
Teilen:

Frauen-Power in schwieriger Lage

Auf dem Hagener Arbeitsmarkt tut sich wenig. Die Lage bleibt schwierig. Im letzten Jahr sind beispielsweise rund 1000 sozialversicherungspflichtige Jobs verloren gegangen. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen ist niedrig.

Veröffentlicht: Donnerstag, 15.01.2026 13:56

Anzeige

Und: es ist schwierig, die Richtigen dafür zu finden. Nachfrage und Qualifikation von Beschäftigten passen nicht zusammen. Trotzdem gibt sich Agenturchefin Katja Heck unermüdlich. Der Blick geht dabei häufig Richtung Berlin.

Anzeige
Blick nach Berlin
Anzeige

Nächstes Jahr feiern die Arbeitsagenturen Hundertjähriges - in Hagen könnte das an einem neuen Standort stattfinden. Aktuell laufen "gute Gespräche" - dabei geht es um einen möglichen Umzug von der Berliner Straße nach Kückelhausen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige