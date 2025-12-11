Freigabe der Rahmedetalbrücke

Die letzten finalen Bauarbeiten waren erfolgreich. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder dankt allen, die dafür gesorgt haben. Nun werden Anwohnerinnen und Anwohner vom Durchgangsverkehr entlastet und die Sauerlandlinie wird wieder hergestellt.

Er selbst aber auch Bundeskanzler Merz werden zur Wiedereröffnung der Talbrücke Rahmede kommen. Das unterstreiche die Bedeutung dieses besonderen Projektes.

Das Bauwerk war vor vier Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt worden, mit immensen Folgen für die ganze Region.