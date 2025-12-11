Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Freigabe der Rahmedetalbrücke
© Autobahn GmbH
Rahmedetalbrücke/Modell
Teilen:

Freigabe der Rahmedetalbrücke

Für die ganze Region ist das ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Die Talbrücke Rahmede kann wirklich am 22. Dezember, also in elf Tagen eröffnet werden. Die frische Info kommt aus dem Bundesverkehrsministerium.

Veröffentlicht: Donnerstag, 11.12.2025 08:39

Anzeige

Die letzten finalen Bauarbeiten waren erfolgreich. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder dankt allen, die dafür gesorgt haben. Nun werden Anwohnerinnen und Anwohner vom Durchgangsverkehr entlastet und die Sauerlandlinie wird wieder hergestellt.

Er selbst aber auch Bundeskanzler Merz werden zur Wiedereröffnung der Talbrücke Rahmede kommen. Das unterstreiche die Bedeutung dieses besonderen Projektes.

Das Bauwerk war vor vier Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt worden, mit immensen Folgen für die ganze Region. 

Anzeige
Anzeige
Anzeige