Freigabe der Talbrücke Rahmede
Das ist eine gute Nachricht für die ganze Region. Die seit fast vier Jahren bei Lüdenscheid unterbrochene Autobahn 45 soll früher als zunächst angenommen für den Verkehr freigegeben werden. Es zeichnet sich ab, dass die neue Talbrücke Rahmede deutlich schneller eröffnet werden kann, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium.
Veröffentlicht: Donnerstag, 27.11.2025 15:55
Zuletzt hatten die Verantwortlichen Anfang Oktober eine Freigabe im Februar 2026 in Aussicht gestellt. Einen genauen Zeitpunkt, zu dem die Freigabe des ersten fertiggestellten Brückenbauwerks erfolgen soll, gibt es noch nicht. Das liegt auch daran, dass die Arbeiten von der Witterungslage abhängig sind. Verschiedene Medien hatten den 20. Dezember als Eröffnungstermin genannt. Für die SIHK wäre das das schönste Weihnachtsgeschenk.