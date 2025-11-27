Freigabe der Talbrücke Rahmede

Zuletzt hatten die Verantwortlichen Anfang Oktober eine Freigabe im Februar 2026 in Aussicht gestellt. Einen genauen Zeitpunkt, zu dem die Freigabe des ersten fertiggestellten Brückenbauwerks erfolgen soll, gibt es noch nicht. Das liegt auch daran, dass die Arbeiten von der Witterungslage abhängig sind. Verschiedene Medien hatten den 20. Dezember als Eröffnungstermin genannt. Für die SIHK wäre das das schönste Weihnachtsgeschenk.