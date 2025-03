Freilichtmuseum: Ab April auf

Dazu wird eine Herde von Coburger Schafen über die Saison zur Wiesenpflege verpflichtet.

Das Thema Handwerk bleibt ein Museumsthema: Ende Juni zeigen junge Goldschmiede, wie sie das Thema "Transparenz" in Schmuck umwandeln. Vorher geht es um Handwerk heute, gestern und morgen - dazu steht eine Fotoausstellung auf dem Plan.

Was im Museum war und bleibt, sind zum Beispiel die Vorführungen in den Werkstätten - an vielen Stellen auch zum Mitmachen. Was auch bleibt, die die Publikumslieblinge Oldtimertreff und Treckertreffen.

In unserer Mediathek ist ein ausführlicher Artikel dazu.