Freilichtmuseum: Corona schlägt in Besucherbilanz ein

Bei den 18 Museen des Landschaftsverbandes gibt es Häuser, die kommen im Moment nur noch auf ein Drittel der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Das Freilichtmuseum musste auch Federn lassen „aber weniger als 50 %“, sagt Uta Kuschel, Pressesprecherin im Freilichtmuseum. Letztes Jahr gab es im Mai knapp 23 000 Besucher. In diesem Jahr 12 200. Während des Lockdowns konnten im Freilichtmuseum weder Besuchergruppen noch Schulklassenkommen – auch das wird am Ende des Jahres in die Besucherbilanz einschlagen.