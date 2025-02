Friedrich, Lochner und Nolte holen EM-Titel im Bob

Lillehammer (dpa) - Johannes Lochner hat mit einer furiosen Final-Fahrt das EM-Double von Francesco Friedrich verhindert. Der Berchtesgadener fing den im Viererbob nach Lauf eins führenden Sachsen aus Pirna, der am Vortag im Zweierbob vor Lochner gewann, noch mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung ab.

So holte Lochner mit seiner Crew Florian Bauer, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer seinen insgesamt fünften EM-Titel in der Königsklasse Viererbob. Zugleich war es sein erster Weltcupsieg in diesem Winter im großen Schlitten. Zeitgleich auf Rang drei landeten der Schweizer Michael Vogt sowie der Brite Brad Hall. Adam Ammour kam auf Weltcup- und EM-Rang fünf.

Lochner will auch bei WM triumphieren

«Es war einfach verhext diese Saison, so viele Rennen sind schiefgegangen. Deswegen ist es besser, dass wir langsam auf Spur kommen. Das ist genau perfekt für die WM, es geht in die richtige Richtung. So wissen wir, wir können bei der WM um den Sieg mitfahren», sagte Lochner.

Friedrich meinte vor dem Weltcupfinale am kommenden Wochenende auf der Olympia-Bahn von 1994: «Im ersten Lauf haben wir eine gute Distanz zu den anderen gehabt, im zweiten Lauf war Hansi uns ganz schön auf der Pelle am Start. Das passt uns natürlich auch nicht. Wir haben hier auf der Bahn noch ein bissl zu tun, dass es rund ist und passt.»

Nolte gewinnt auch im Zweierbob

Laura Nolte war somit die einzige Deutsche mit dem EM-Double. Nach ihrem Titel im Monobob holte sie sich auch den Sieg im Zweierbob. Mit Anschieberin Leonie Kluwig setzte sich die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking hauchdünn mit zwei Hundertstelsekunden vor Kim Kalicki und Leonie Fiebig durch. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen und Kira Lipperheide rundeten das perfekte deutsche Abschneiden ab.

«Wir sind richtig happy, ich bin richtig zufrieden mit den Startzeiten», sagte die 26 Jahre alte Nolte, die mit Blick auf die WM in Lake Placid ohne Stammanschieberin Deborah Levi fuhr, die sich gezielt auf die Titelkämpfe vorbereiten soll. Im Zweierbob war es bereits der vierte EM-Titel für Nolte, die mit dem vierten Saisonsieg auch ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Im Monobob führt Buckwitz im Gesamtklassement.