Friedsam verliert: Tennisteam vor Abstieg aus Weltgruppe

Veröffentlicht: Sonntag, 16.11.2025 16:01

Der Abstieg der deutschen Tennis-Frauen aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups ist ganz nah. Nach der Niederlage im ersten Einzel gegen Belgien wird es ganz schwer.

Billie Jean King Cup: Deutschland - Belgien
© Mathias Schulz/dpa

Playoffs um Weltgruppe

Ismaning (dpa) - Im Kampf um den Klassenverbleib beim Billie Jean King Cup haben die deutschen Tennisspielerinnen einen Rückschlag kassiert. Im ersten Einzel des entscheidenden Duells gegen Belgien verlor Anna-Lena Friedsam gegen Jeline Vandromme mit 6:7 (0:7), 6:2, 3:6. Das bedeutet, dass sowohl Ella Seidel das zweite Einzel des Tages und danach auch die deutschen Doppel-Spielerinnen unbedingt gewinnen müssen, um den Abstieg zu vermeiden.

In der Endabrechnung wird dann das Satzverhältnis der Deutschen und der Belgierinnen darüber entscheiden, wer im nächsten Jahr im Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel dabei ist. Die DTB-Truppe musste kurzfristig auf die am Oberschenkel verletzte Topspielerin Eva Lys verzichten.

Dass die DTB-Auswahl überhaupt noch die Chance hat auf den Klassenerhalt, das hat sie just den Belgierinnen zu verdanken, die am Samstag bei dem Turnier in Ismaning bei München die Türkinnen knapp bezwungen hatten. Nur so kam es beim Dreier-Event zum Showdown zwischen Deutschland und Belgien.

Billie Jean King Cup: Deutschland - Türkei
Teamchef Rainer Schüttler musste mit seinen Spielerinnen zittern.© Mathias Schulz/dpa
Teamchef Rainer Schüttler musste mit seinen Spielerinnen zittern.
© Mathias Schulz/dpa

