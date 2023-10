«Friends»-Star Matthew Perry gestorben

Los Angeles (dpa) - Der aus der Kultserie «Friends» bekannte amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Er starb im Alter von 54 Jahren, wie etwa die «New York Times» berichtete, die sich auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles bezog.

Williams zufolge werde die Todesursache wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können, es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die «New York Times». Zuvor hatte etwa die «Los Angeles Times» unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus Justizkreisen gemeldet, Perry sei am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot in einem Whirlpool gefunden worden.

Trudeau auf X

Die Hollywood-Branche, Freunde und Fans des Schauspielers reagierten mit Bestürzung und Trauerbekundungen auf die Todesnachricht. «Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry», hieß es in einer Reaktion des Fernsehsenders NBC, bei dem die Sitcom «Friends» jahrelang lief. Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte seinen Tod «schockierend und traurig». Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X.

Der 90er-Jahre-Hit «Friends» dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um die Protagonisten Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.