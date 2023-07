Frische Inhalte bei Apple TV+, RTL+ und Co

Berlin (dpa) - Von Mystery-Comedy, über eine Geschichtsdokumentation bis hin zu Krimis - die Streaming-Dienste bieten wieder viel Programm an. Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Viele Sichtweisen

Die Murder-Mystery-Comedy «The Afterparty» geht bei Apple TV+ in die zweite Staffel. In der Serie der Oscar-Preisträger Chris Miller und Phil Lord wird in jeder Episode derselbe Abend aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt.

Jede Folge bringt ihren eigenen visuellen Stil und ihr eigenes Genre passend zu dieser Figur mit. Stars der Serie sind Tiffany Haddish, Sam Richardson und Zoë Chao. Die zehnteilige zweite Staffel wird neue Filmgenres und neue Charaktere vorstellen. Zu den Neuzugängen gehören Elizabeth Perkins, Zach Woods und Paul Walter Hauser. Die zehn Episoden gehen ab 12. Juli Woche für Woche mittwochs online.

Jagd durch Europa

Die vier Teenager-Mädchen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) machen einen verhängnisvollen Ausflug nach Rotterdam. Als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht durch Europa.

Im Gepäck haben sie drei Kilo Heroin, auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, die sie fürchten müssen: ein Serienmörder, als «The Traveller» bekannt, ist eine tödliche Gefahr. Die achtteilige Serie «ThenYou Run» ist jetzt bei Sky und Wow gestartet.

Auf der Suche nach Wahrheit

Der Film«Wie laut soll ich denn noch schreien!» auf RTL+ widmet sich den Verbrechen an der hessischen Odenwaldschule. Andreas Huckele bricht in der Dokumentation auf eine Reise auf, um sich seinem Alptraum aus der Jugend erneut zu stellen.

Es geht um einen der größten Missbrauchsskandale in der deutschen Geschichte: Lehrer und ältere Schüler missbrauchten über Jahrzehnte ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler. «Nach mehreren Jahren lehnte sich Huckele als erster gegen das Missbrauchssystem auf», so RTL+. Doch die Vorwürfe prallten an der Schulleitung zunächst ab. Erst 20 Jahre später ist der Missbrauchskomplex umfassend aufgeklärt. Die Doku ist ab sofort zu streamen.

Kampf um Freizeit

Lieber 20 statt 40 Stunden die Woche arbeiten? Vielen jungen Menschen ist Work-Life-Balance wichtiger als Geld. Dieser Sinneswandel führt mittlerweile zu einem Generationenkonflikt. Denn die Generation Z trifft auf Chefinnen und Chefs, die das als Faulheit werten.

Arbeitszeit im Gesellschaft- und Generationenstreit - das ist das Thema der zweiten Folge des jungen Geschichtsformats «Past Forward» von hr, MDR und Radio Bremen für die ARD-Mediathek. Dort ist «Past Forward: Kein Bock auf Arbeit? Die Work-Life-Balance der Gen Z»von Sophie Labitzke und Nadja Kölling jetzt verfügbar.