Fritz-Steinhoffpark mitgestalten

Einen ersten Entwurf, wie Bolzplatz und Spielfläche aussehen können, gibt es schon - und schon in diesen Entwurf sind Ideen und Wünsche von Kindern und Familien eingeflossen.

Bei der Gesprächsrunde im Juli geht es, konkret zu schauen, welche Ideen besonders hervorstechen, und welche sich darüber hinaus auf der Fläche verwirklichen lassen.

Per E-Mail kann man sich für das Gespräch anmelden. Die Stadt bittet um persönliche Angaben wie Name, Alter, Adresse und Telefonnummer und um ein paar Worte zu der Frage, zu welcher Zielgruppe man sich als Besucher des Fritz-Steinhoffparks zählt.

Mailadresse "jana.kunz@stadt-hagen.de"