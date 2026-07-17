Früher Hinweis auf Solingen-Bekennervideo wirft neue Fragen auf

Die SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss, Lisa Kapteinat, wirft der Landesregierung weiterhin mangelnde Transparenz vor. Im Interview mit dem Leiter unseres Landtagsstudios, José Narciandi, sagte sie:

„Wir haben den Untersuchungsausschuss im November 2024 eingesetzt. Wir sind jetzt im Juli 2026. Wir haben keine Vollständigkeitserklärung aus den Häusern.“

Selbst nach erfolgreichen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof seien angeforderte Unterlagen noch immer nicht vollständig geliefert worden. Besonders kritisch sieht Kapteinat, dass „am Dienstag mehr als 10.000 Seiten“ erst kurz vor der Zeugenvernehmung eingegangen seien, das sei „gelinde gesagt sportlich“