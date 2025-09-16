Navigation

Frühere «GNTM»-Gewinnerin spricht über schwierige Kindheit

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 11:52

Als erste Transfrau gewann Alex Mariah Peter 2021 die Show «Germany’s Next Topmodel». Nun berichtet sie in einem Buch über ihre Kindheit. Schon früh hatte sie demnach das Gefühl, anders zu sein.

Alex Mariah Peter
© Gerald Matzka/dpa

Leute

Köln (dpa) - Die frühere «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Alex Mariah Peter hat in ihrem Buch «Work in Progress» über ihre schwierige Kindheit berichtet. Bereits im Kindergarten merkte die Transfrau demnach, dass sie anders war als die anderen Kinder: «Wenn wir Mutter-Vater-Kind gespielt haben, wollte ich immer die Mutter sein, immer. Ich war nie der Vater», sagte sie dem «stern».

Sie sei oft allein gewesen, weil ihre Mutter und ihr Stiefvater viel gearbeitet hätten. Deshalb habe sie auch keine Spielkameraden mit nach Hause gebracht. «Mir hat der Familienzusammenhalt gefehlt», so die 27-Jährige. Oft habe sie sich nicht verstanden gefühlt. 

Gute Erinnerungen verbindet die Transfrau mit «GNTM»-Moderatorin Heidi Klum. «Wir haben immer noch Kontakt und sehen uns hin und wieder», sagte Peter. Inzwischen sei Klum für sie wie die Mutter einer guten Freundin.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-44323/1

Weitere Meldungen

Tausende Menschen zu Anti-Trump-Protesten erwartet

Politik Der Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich wirft seinen Schatten voraus. In London und Windsor formiert sich die Protestbewegung.

Demonstration gegen Trump

Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder

Panorama Vor Gericht geht es um die Entführung von zwei Kindern der Unternehmerin Christina Block an Silvester 2023/24. Jetzt gibt es Durchsuchungen wegen eines Vorfalls 2022.

Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder

Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Kino & TV Vor drei Jahren hatte Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Für Howard Carpendale gab er nun ein kurzes Comeback.

Die Zarrella-Show
skyline