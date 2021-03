Frühlingsanfang in Hagen

Hagens Natur blüht jetzt so richtig auf

Was passiert im Frühling eigentlich in der Hagener Natur? Was machen und beobachten die Naturschützer? Unser Reporter Daniel Brocke erklärt es uns:

© Radio Hagen

Unsere Redaktion freut sich auf Hagen im Frühling

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Anja holt sich den Frühling gerne auf ihren Balkon. © Anja holt sich den Frühling gerne auf ihren Balkon. ©

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Cordula liebt im Frühling den Blick ins Grüne. © Cordula liebt im Frühling den Blick ins Grüne. ©

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Ralf genießt den Frühling am liebsten auf dem Wasser. © Ralf genießt den Frühling am liebsten auf dem Wasser. ©

Orangen-Fenchelrisotto mit Riesengarnelen

Leckerchen aus dem Hagener Süden! Ein echtes Frühlingsessen vom Hotel Dresel-Küchenchef Holger Dörscheln! Die Abteilung - auf die Kombi muss man erstmal kommen! Garantiert lecker...und so wird's gemacht!





Zutaten 4 Personen

Risotto

2 EL Olivenöl

2 EL feine Zwiebelwürfel

1 Knoblauchzehe

240g Risotto-Reis

1 Lorbeerblatt

1 Zweig Thymian

½ TL Kurkuma

100ml Weißwein

400ml Geflügelfond

Saft einer Orange (etwas Orangenabrieb)

50g Mascarpone

50g frisch geriebener Parmesan

1 Fenchelknolle

250g Zuckerschoten

12 Orangenfilets

1 Zimtstange





© Radio Hagen

© Radio Hagen

Hagen ist offensichtlich frühlingsreif

Habt ihr Lust auf den Frühling? Danach haben wir bei Instagram gefragt. Die Antwort ist eindeutig!

Wir haben eine Blitzumfrage gestartet - in unseren Instagram-Stories © Wir haben eine Blitzumfrage gestartet - in unseren Instagram-Stories ©

Am 20. März war Frühlingsanfang. Dafür haben wir uns im Vorfeld die ganze Woche warm gemacht! Frühling ist auch einfach schön und wird Zeit, finden wir. Ihr auch! Worauf freut ich euch frühlingsmäßig?

© Radio Hagen

Eure Fotos

Frühling macht glücklich

Wenn die Sonne wieder häufiger scheint, sind viele besser drauf. Dafür gibt es auch medizinische und wissenschaftliche Erklärungen. Erstmal die medizinische:

© Radio Hagen

Der Hagener Felix Berndt ist als Doc Felix auf Instagram unterwegs, gibt's Gesundheits- und Ernährungstipps. Zusammen mit seiner Kollegin Ricarda macht er außerdem den Podcast Psycho & Doc. In Sachen Frühling, Sonne und guter Laune gibt's also auch einen psychologischen Dreh:

© Radio Hagen

Die Kapelle Petra aus Hamm macht auch Frühling! Die aktuelle EP heißt so! Die Besuche bei uns in der Bandabteilung findet ihr hier!





Frühlings-Kapelle