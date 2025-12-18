Füllkrug-Wechsel zu Milan perfekt: Mit der 9 auf Torejagd

Mailand (dpa) - Niclas Füllkrug wird mit der klassischen Mittelstürmer-Rückennummer 9 für die AC Mailand auf Torejagd gehen. Zunächst auf Leihbasis für den Rest dieser Saison. Wie der italienische Traditionsclub aus der Lombardei aber wenige Stunden vor dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres mitteilte, beinhaltet die Einigung mit West Ham United auch eine Kaufoption.

Details dazu wurden nicht bekannt. Auch der Club aus der Premier League teilte dazu in seinem Statement zu Füllkrug nichts mit. Der Wechsel des Fußball-Nationalspielers nach Italien hatte sich seit einigen Tagen bereits angedeutet.

«Ich bin endlich hier», schrieb Füllkrug bei Instagram: «Es ist ein unglaubliches Gefühl.» Es sei eine Ehre, ein Teil dieses «großen Vereins mit seiner reichen Tradition» zu werden, ergänzte Füllkrug. Seine Nachricht an die Fans der Rossoneri endete passend italienisch mit: «andiamo!» (deutsch: Los geht's).

Bericht: Gegen Cagliari bereits im Kader

Vor den Weihnachtsfeiertagen war Füllkrug in Mailand gelandet. Mit einem «Buongiorno» hatte er die Medienvertreter gegrüßt, ehe er in ein schwarzes Auto eingestiegen war. Vor der Bestätigung durch beide Vereine war der Name des 32-Jährigen bereits auf der Transfer-Seite der höchsten italienischen Spielklasse aufgelistet worden. Dazu der Hinweis: Temporär.

Laut «Corriere della Sera» soll der ehemaligen Bundesliga-Stürmer bereits heute Abend (20.45 Uhr) beim Spiel des neunmaligen Europapokalsiegers bei Cagliari Calcio im Kader sein und auf der Bank sitzen. Mit einem Sieg würde Milan zunächst die Führung in der Tabelle der Serie A übernehmen - vorbei am Stadtrivalen Inter. Vor der Partie trennt beide nur ein Punkt.

Füllkrug war nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse an Füllkrug gehabt haben.

Wechsel für WM-Chance

Der 24-malige Nationalspieler forcierte auch deshalb einen Wechsel, um seine WM-Chancen zu erhöhen. In Mailand konkurriert er unter anderem mit den früheren Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) um einen Platz im Angriff.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte klargemacht, dass seine Akteure Spielpraxis brauchen, wenn sie einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben wollen. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt Füllkrug im Juni im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Insgesamt erzielte der Stürmer bislang 14 Tore für das DFB-Team.