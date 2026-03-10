Fünf außergewöhnliche Cafés in NRW
Kaffee kann man überall trinken – aber manchmal geht es um viel mehr als nur den perfekten Cappuccino. In Nordrhein-Westfalen gibt es Cafés, die nicht nur mit gutem Kaffee überzeugen, sondern mit echten Überraschungen: ungewöhnliche Locations, kreative Konzepte und Orte, die man so garantiert nicht erwartet.
Veröffentlicht: Dienstag, 10.03.2026 12:50
Virtual Reality trifft auf Kaffeegenuss in Düsseldorf
Das Holocafé Düsseldorf ist kein gewöhnliches Café – hier trifft Kaffeegenuss auf virtuelle Abenteuer. Während man im Cafébereich entspannt Kaffee, Drinks oder Snacks genießen kann, wartet im hinteren Teil ein besonderes Highlight: moderne Virtual-Reality-Erlebnisse. Mit VR-Brillen tauchen Besucher gemeinsam in digitale Welten ein, lösen Rätsel, bekämpfen Drachen oder treten in Multiplayer-Games gegeneinander an.
Das Konzept verbindet Gaming und Gastronomie auf ungewöhnliche Weise und macht das Holocafé zu einem Treffpunkt für Freunde, Familien oder Teams, die etwas Neues ausprobieren möchten. Statt nur Kaffee zu trinken, wird der Cafébesuch hier schnell zu einem interaktiven Erlebnis.
Rätselspaß im Sherlock Holmes Café in der Eifel
Ein besonderes Erlebnis für Krimi-Fans verspricht das Sherlock Holmes Café. Mittwochs bis sonntags, von 10 bis 18 Uhr lädt das Café zum gemütlichen Knobeln und Detektivspielen ein. Mit dabei ein interaktiver Tatort an dem die Gäste durch thematisch ausgerichtete Tische vom Orientexpress bis zu Miss Marple ganz ohne Zeitdruck Polizeiakten, Indizien und fesselnde Zeugeninterviews inspizieren können.
Aber auch risikoscheue Besucher kommen in dem charmanten Krimicafé auf ihre Kosten. Zwischen Filmplakaten, originalen Ausstellungsstücken und antiken Mobiliar dreht sich hier bei einer Tasse „Killer-Kaffee“ oder einem „Mafia Sandwich“ alles um die Welt der größten Detektive. Damit ist das Sherlock-Holmes-Café ein besonderes Ausflugsziel für alle, die Rätsel und Unterhaltung in gemütlicher Atmosphäre mögen.
Buntspecht Café in Hagen: Kaffee trifft Kreativität
Das Café Zum Buntspecht ist weit mehr als ein klassisches Café. In den gemütlichen Räumen einer liebevoll renovierten, über 100 Jahre alten Kneipe genießen Gäste Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine, hausgemachten Kuchen und verschiedene Drinks – von Bio-Limonaden bis zu Cocktails. Besonders außergewöhnlich: Direkt angeschlossen ist ein Tattoo-Studio. Wer möchte, kann hier also nicht nur Kaffee trinken, sondern sich auch spontan ein kleines Tattoo stechen lassen oder sich beraten lassen. Dazu kommen regelmäßig Events wie Bingo-Abende, Karaoke sowie Kunst- und Literaturveranstaltungen, die das Café zu einem kreativen Treffpunkt in Hagen machen.
Besondere Momente im Café de Wendel in Hamm
Eine ganz besondere Kaffeeatmosphäre verspricht das Erbe von Heinrich Robert. In dem stillgelegten Bergwerk verbinden sich Geschichte, Genuss und Gemütlichkeit auf allen Ebenen. Hier können Gäste jeden Alters neben Kaffee und Kuchenspezialitäten noch so einiges mehr erleben. Nicht nur wegen des einzigartigen Ambiente ist das Retro-Fachwerkgebäude einen Besuch wert, sondern auch für Kulturliebhaber gibt es neben Kunstaustellungen und Führungen durch das Gelände viel zu bieten. Besonders für große Events jeder Art bietet die historische Zeche mit ihrem einzigartigen Standort im Herzen des Creativ Reviers fernab vom Stadtlärm eine beliebte Location. Ganz neu in diesem Jahr ist dabei auch die Möglichkeit sich vor Ort trauen zu lassen und so den Charm des Zechenfeelings ganz individuell einzufangen. So macht das Café de Wendel jeden Besuch zu etwas Besonderem, ob zum Genießen, Feiern oder Erinnern.
Back to the roots – der Bingo Club, das Brettspielcafé in Köln
Eine spannende und spielerische Alternative zu gewöhnlichen Cafés schafft der Bingo Club. Das erste Brettspielcafé in Köln hat sich schnell als beliebter Treffpunkt für Spielefans etabliert. Mit über 700 Spielen lädt das Café dazu ein, gemeinsam mit Freunden oder der Familie egal aus welchem Anlass stundenlang zu spielen. Neben rollenden Würfeln und fliegenden Karten ist das Café vor allem für seinen New York Cheesecake, seine Hotdogs und Bierspezialitäten bekannt. Regelmäßig finden hier aber auch besondere Events, wie Board Game Nights statt, bei denen ganz neue oder bekannte Spiele ausprobiert werden können.
Mit seiner mitreißenden Atmosphäre und der bunten Mischung aus Gästen ist das Café ein Ort, an dem sich alle wie zu Hause fühlen, vom blutigen Anfänger bis zum Hardcore-Gamer.
Ein Besuch im Bingo Club Brettspiel Café verspricht jede Menge Spaß, spannende Spiele und unvergessliche Momente, ganz wie früher.