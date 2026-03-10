Fünf außergewöhnliche Cafés in NRW

Eine spannende und spielerische Alternative zu gewöhnlichen Cafés schafft der Bingo Club. Das erste Brettspielcafé in Köln hat sich schnell als beliebter Treffpunkt für Spielefans etabliert. Mit über 700 Spielen lädt das Café dazu ein, gemeinsam mit Freunden oder der Familie egal aus welchem Anlass stundenlang zu spielen. Neben rollenden Würfeln und fliegenden Karten ist das Café vor allem für seinen New York Cheesecake, seine Hotdogs und Bierspezialitäten bekannt. Regelmäßig finden hier aber auch besondere Events, wie Board Game Nights statt, bei denen ganz neue oder bekannte Spiele ausprobiert werden können.

Mit seiner mitreißenden Atmosphäre und der bunten Mischung aus Gästen ist das Café ein Ort, an dem sich alle wie zu Hause fühlen, vom blutigen Anfänger bis zum Hardcore-Gamer.

Ein Besuch im Bingo Club Brettspiel Café verspricht jede Menge Spaß, spannende Spiele und unvergessliche Momente, ganz wie früher.