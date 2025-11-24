Fünf Millionen Menschen sehen «Kanu des Manitu»

Berlin (dpa) - Michael «Bully» Herbig (57) hat mit seiner Komödie «Das Kanu des Manitu» die Fünf-Millionen-Zuschauermarke geknackt. «Yippie-Ya-Yeah! Wir sind überwältigt!», schreibt Regisseur und Schauspieler Herbig zu dem Erfolg rund drei Monate nach Kinostart auf Instagram. Constantin Film mit Sitz in München teilte mit, damit sei «Das Kanu des Manitu» der erfolgreichste Film des Jahres. Im gesamten deutschsprachigen Raum haben demnach bereits mehr als sechs Millionen Menschen die Komödie gesehen.

Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Der Schuh des Manitu» aus dem Jahr 2001. In «Das Kanu des Manitu» feiern Abahachi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Sie geraten erneut in viele Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Auch Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch (Herbig), Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei.