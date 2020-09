Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Euer Emil von Radio Hagen

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass man im Straßenverkehr gut zu erkennen ist. Zieh dich deshalb so bunt wie möglich an! Mit dem reflektierenden Elch Emil ist der erste Schritt schon getan, denn der Autofahrer kann dich aus großer Entfernung erkennen. Alle Infos zu unserer Aktion für mehr Sicherheit auf dem Schulweg.