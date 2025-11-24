Die Ausstellung thematisiert unter anderem Arbeitsbedingungen bei Sportartikelproduktionen, Fairness im globalen Handel und die Bedeutung des Fairen Handels für eine gerechtere Lieferkette. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in Geschichten, Hintergründe und Beispiele, die verdeutlichen, wie sehr Entscheidungen im Sport auch soziale Auswirkungen haben.

Besonders positiv hervorgehoben wird, dass die Ausstellung verständlich aufbereitet ist und Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, sich aktiv mit Fragen rund um Fairness, Menschenrechte und Verantwortung im Fußball zu beschäftigen.

Zu sehen ist „Fußball und Menschenrechte“ noch bis zum 17. Dezember im Rathaus an der Volme. Der Eintritt ist frei.