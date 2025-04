Gabunischer Nationalspieler Boupendza stirbt mit 28 Jahren

Peking/Libreville (dpa) - Der gabunische Fußball-Nationalspieler Aaron Boupendza ist im Alter von 28 Jahren in China gestorben. Das teilte der Zhejiang FC mit. Nach Angaben seines chinesischen Clubs kam der Profi in seinem Wohnhaus ums Leben.

Genauere Umstände nannte der Verein nicht, betonte jedoch, man arbeite mit den zuständigen Behörden zusammen, um die Ermittlungen aufzunehmen. Der gabunische Fußballverband erklärte, Boupendza sei «aus dem elften Stock seines Wohnhauses in China gestürzt».

Aubameyang trauert: «Keine Worte»

Sein gabunischer Nationalteam-Kollege Pierre-Emerick Aubameyang bekundete auf Instagram seine Trauer. «Ich habe keine Worte. Ruhe in Frieden mein Bruder», schrieb der ehemalige Bundesligastürmer.

Boupendza spielte seit Anfang dieses Jahres für den chinesischen Erstligisten Zhejiang FC. In seiner Karriere war der Fußballer aus dem zentralafrikanischen Küstenstaat unter anderem in Frankreich, der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Rumänien und den USA aktiv. In der Saison 2020/2021 war er für Hatayspor mit 38 Treffern in 22 Spielen Torschützenkönig der türkischen Süper Lig geworden.

Gabuns Präsident Brice Oligui Nguema teilte in den sozialen Medien mit, er habe mit «großer Trauer» vom Boupendzas Tod erfahren.