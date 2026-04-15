Gallup-Studie 2026: Warum Führung über Motivation im Job entscheidet

Gute Mitarbeiterführung ist für Unternehmen in Deutschland offenbar wichtiger denn je. Die Studie zeigt: Wenn Beschäftigte unzufrieden sind oder sich innerlich vom Arbeitgeber lösen, liegt das oft nicht an ihnen selbst - sondern an der Führung. Entscheidend sei vor allem, wie gut Vorgesetzte auf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen. Studienleiter Marco Nink sagt, viele Führungskräfte würden ihre Mitarbeitenden zu wenig einbinden, ihnen zu selten zuhören und nicht regelmäßig genug Feedback geben. Dabei gehe es nicht nur um Anerkennung, sondern auch um konstruktive Rückmeldungen und darum, Menschen nach ihren Stärken einzusetzen.