Ganz in weiß

Es ist eine Gruppe Ehrenamtlicher, die das Picknick organisiert. Leute, die Menschen am langen Tisch zusammenbringen möchten und denen es am Herzen liegt, einen schönen, aber sonst eher ungenutzten Platz direkt neben der Volme in der Innenstadt erlebbar zu machen. Man kann gern in weiß kommen, muss es aber nicht. Essen und Getränke bringen die Gäste selbst mit, es gibt aber auch Nachschub vor Ort zu kaufen. Zusätzlich gibts an beiden Tagen ein kleines Musikprogramm, und der Sonntag startet um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst.