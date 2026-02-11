Ganz in weiß
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein "Picknick an der Volme - ganz in weiß" geben. Das Orga-Team hat als Termin das letzte Wochenende in den Sommerferien festgelegt - den 29. und 30. August. Dann sind wieder alle eingeladen, die Lust haben, sich mit ihrem mitgebrachten Picknickkorb an einen weiß gedeckten Tisch im Volmepark zu setzen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 11.02.2026 06:42
Es ist eine Gruppe Ehrenamtlicher, die das Picknick organisiert. Leute, die Menschen am langen Tisch zusammenbringen möchten und denen es am Herzen liegt, einen schönen, aber sonst eher ungenutzten Platz direkt neben der Volme in der Innenstadt erlebbar zu machen. Man kann gern in weiß kommen, muss es aber nicht. Essen und Getränke bringen die Gäste selbst mit, es gibt aber auch Nachschub vor Ort zu kaufen. Zusätzlich gibts an beiden Tagen ein kleines Musikprogramm, und der Sonntag startet um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst.