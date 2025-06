Gartentage am Wochenende

Die Tage der Parks und Gärten finden am Wochenende auch bei uns in Hagen statt. Sonntagnachmittag werden Führungen durch zwei besondere Gärten angeboten. Es geht durch den Felsengarten an der Stadthalle und durch den historischen Garten an der Villa Hohenhof.

