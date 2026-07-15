Gedenken fünf Jahre nach der Flut

Mit einer Gedenkstunde erinnerte der nordrhein-westfälische Landtag an die Flutkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021. Als Hausherr begrüßte Landtagspräsident André Kuper Angehörige der Opfer, Betroffene, Helfer sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Hilfsorganisationen und Kirchen. Die Flut war die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. 49 Menschen starben im Land, 136 weitere in Rheinland-Pfalz. Gewaltige Wassermassen zerstörten Häuser, Straßen und Brücken, ganze Orte wurden verwüstet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte an die Opfer und ihre Angehörigen. Für die Betroffenen gebe es bis heute ein „Davor und Danach“. Viele Wunden seien noch nicht verheilt. „Wir, das ganze Land, stehen an Ihrer Seite“, sagte Steinmeier. Sein Versprechen von damals gelte unverändert: „Sie sind nicht allein.“