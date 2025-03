Gedenkort für Anna R. am Theater des Westens

Berlin (dpa) - Für die verstorbene Rosenstolz-Sängerin Anna R. ist am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg ein Gedenkort entstanden. An der Fassade des Hauses wurde ein Foto der Sängerin angebracht, einige Fans hatten bereits Blumen, Briefe und Kerzen niedergelegt. «Wir hatten das Gefühl, dass man vielleicht ein Zeichen setzen kann», sagte Roberto Monden, Manager der Band.

Die Verbindung mit dem Theater geht auf einen Auftritt im Jahr 1997 zurück. Für Rosenstolz war es laut Monden ein entscheidendes Konzert. Es sei für die damals noch junge Band eine große Ehre gewesen, dass sie die Bühne nutzen durfte. «Rosentstolz kam aus dem Untergrund, und plötzlich sind sie im Theater des Westens - ein Haus mit einem riesigen Ruf», sagte Monden. Dieser Schritt habe die Band weitergeführt und zum späteren Erfolg beigetragen.

Ermittlungsverfahren zur Todesursache

Anna R. war im Alter von 55 Jahren gestorben. Sie wurde am Sonntagabend in Berlin-Friedrichshain tot gefunden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet.

Die Sängerin wurde 1969 in Ost-Berlin geboren. Rosenstolz war eines der in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Zu den Hits zählen «Liebe ist alles», «Gib mir Sonne», «Kuss der Diebe», «Ich geh auf Glas» und «Die Schlampen sind müde».