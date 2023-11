«Geheimkommando Familie»: Einsamer Opa sucht Anschluss

Ein einsamer Mann in einem zu großen Haus sehnt sich nach seiner weit entfernt wohnenden Familie. Er reist zu ihr und findet im ARD-Film «Geheimkommando Familie» etwas, was er so nicht erwartet hat.

© Barbara Bauriedl/SWR/dpa