Wie sieht der Grabungsalltag in der Blätterhöhle aus? Welche Bedeutung haben die Funde? Und wie ist der aktuelle Stand der Steinzeitforschung? Darum geht es in dem Buch "Geheimnis Blätterhöhle - Fenster in unsere Vergangenheit". Neben Texten gibt es in ihm Illustrationen und bisher unveröffentlichte Fotos zu sehen.

Letzte Woche wurde es im Museumsquartier, inklusive Rückblick auf die rund 20-jährige Grabungsarbeit, vorgestellt. Zuletzt wurden unter anderem Tier- und Menschenknocken sowie Pfeilspitzen und Klingen gefunden. Das Alter der menschlichen Knochen wird auf rund 6.000 Jahre geschätzt.