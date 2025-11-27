Anzeige
Geheimnis Blätterhöhle
© LWL-AfW Olpe/M. Baales
Die Ausgrabungsfläche vor der Blätterhöhle wurde vor allem von Studierenden aus Bochum und Köln freigelegt und untersucht.
Die Blätterhöhle in Holthausen ist für die archäologische Forschung von großer Bedeutung - und liefert seit über 20 Jahren immer neue Funde. Der Autor Klaus Bachmann war bei Ausgrabungen mit dabei und hat ein Buch darüber geschrieben.

Veröffentlicht: Donnerstag, 27.11.2025 07:23

Wie sieht der Grabungsalltag in der Blätterhöhle aus? Welche Bedeutung haben die Funde? Und wie ist der aktuelle Stand der Steinzeitforschung? Darum geht es in dem Buch "Geheimnis Blätterhöhle - Fenster in unsere Vergangenheit". Neben Texten gibt es in ihm Illustrationen und bisher unveröffentlichte Fotos zu sehen.

Letzte Woche wurde es im Museumsquartier, inklusive Rückblick auf die rund 20-jährige Grabungsarbeit, vorgestellt. Zuletzt wurden unter anderem Tier- und Menschenknocken sowie Pfeilspitzen und Klingen gefunden. Das Alter der menschlichen Knochen wird auf rund 6.000 Jahre geschätzt.

