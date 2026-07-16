© Silvan Kuhs
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Geistreicher Sommergarten startet in die elfte Runde
Wer noch nach Angeboten für die Ferien sucht, könnte beim geistreichen Sommergarten fündig werden. Die Initiaive "Kirche in anderem Licht" bietet dieses Jahr zum elften Mal ein kulturelles Programm. Wir haben uns mal umgehört, welche Programmpunkte Besucher dieses Jahr so erwarten.
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 14:00
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Einen kleinen Imbiss und kühle Getränke gibt es auch. Stattfinden soll das Ganze passend zur sommerlichen Atmosphäre im Pfarrgarten St. Michael. Einen Bezug zur Kirche braucht es laut Wolfgang Herz aber nicht, um den Sommergarten zu genießen.
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Die Veranstaltung findet immer montags ab 19 Uhr statt und zwar vom 20.7.-17.8. Der Eintritt ist kostenfrei.
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