Gemeinsam gegen einsam
In der Stadthalle gibt es Mitte Januar einen Abend gegen Einsamkeit. Die Veranstaltung will einfach für eine gute gemeinsame Zeit sorgen. Es gibt Buffet und Programm aber auch die Gelegenheit zum Austausch und für Gespräche mit anderen. Der Eintritt ist frei, Karten können ab sofort kostenlos (über den QR Code) gebucht werden.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 11:28
Sie enthalten auch eine kostenlose Fahrt mit dem Bussen der Hagener Straßenbahn. Termin für den Abend gegen Einsamkeit ist am 12. Januar, das ist ein Montag, 18 Uhr geht es los.
INFOS von Erich Alshut.
