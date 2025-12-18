Gemeinsam gegen einsam

In der Stadthalle gibt es Mitte Januar einen Abend gegen Einsamkeit. Die Veranstaltung will einfach für eine gute gemeinsame Zeit sorgen. Es gibt Buffet und Programm aber auch die Gelegenheit zum Austausch und für Gespräche mit anderen. Der Eintritt ist frei, Karten können ab sofort kostenlos (über den QR Code) gebucht werden.