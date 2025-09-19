Gemeinsames Aufstehen für die Paul-Gerhardt Kirche

Geplant wurde das ganze von dem evangelischem Paul Gerhardt Kindergarten. Sie bastelten gemeinsam Schilder die sie hochhielten, um zu zeigen, wie wichtig ihnen die Kirche ist und was ihnen die Kirche bedeutet. Stellvertretend für den Elternbeirat erzählte Julia Nossel, dass die Kirche mehr als nur eine Kirche ist, sondern auch ein Ort des Glaubens und der Gemeinschaft, indem die Kinder werte wie zum Beispiel Nächstenliebe erfahren.

© Julia Nossel

Wie wichtig die Kirche für alle ist, erzählen uns auch noch andere Teilnehmer des Protests.

