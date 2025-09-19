Gemeinsames Aufstehen für die Paul-Gerhardt Kirche
Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 17:16
Heute Nachmittag versammelten sich zahlreiche Menschen in Boelerheide. Grund dafür war ein Aufstand gegen die Schließung und dem möglichen Abriss der evangelischen Paul- Gerhardt Kirche.
Geplant wurde das ganze von dem evangelischem Paul Gerhardt Kindergarten. Sie bastelten gemeinsam Schilder die sie hochhielten, um zu zeigen, wie wichtig ihnen die Kirche ist und was ihnen die Kirche bedeutet. Stellvertretend für den Elternbeirat erzählte Julia Nossel, dass die Kirche mehr als nur eine Kirche ist, sondern auch ein Ort des Glaubens und der Gemeinschaft, indem die Kinder werte wie zum Beispiel Nächstenliebe erfahren.
Wie wichtig die Kirche für alle ist, erzählen uns auch noch andere Teilnehmer des Protests.