Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Generalsanierung ab Freitag
© Deutsche Bahn AG / Pablo Castagnola
Teilen:

Generalsanierung ab Freitag

Freitag Abend wird es ernst. Um 21 Uhr starten die Bauarbeiten für die Generalsanierung der Bahnstrecke Hagen/Wuppertal/Köln. Das ist auch eine Herausforderung für Bahnreisende und Pendler.

Veröffentlicht: Donnerstag, 05.02.2026 06:19

Anzeige

Mit der umfassenden Sanierung zwischen Ruhrgebiet, Bergischem Land und Rheinland will die Bahn dafür sorgen, dass die Infrastruktur langfristig leistungsfähiger und weniger störanfällig wird. Innerhalb von fünf Monaten sollen eine ganze Reihe von Arbeiten erledigt werden. Die Bahn will Gleise, Weichen, Oberleitungen, Schallschutzwände und ganze Bahnhöfe sanieren. Während der Arbeiten wird der Fernverkehr über Düsseldorf und das Ruhrgebiet umgeleitet – die Halte Solingen, Wuppertal und teilweise auch Hagen entfallen. Im Nahverkehr gibt es Zugausfälle und Umleitungen, viele Züge werden durch Busse ersetzt. Die Fahrten dauern auf jede Fall länger.

Anzeige
Anzeige
Anzeige