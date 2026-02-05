Generalsanierung ab Freitag

Mit der umfassenden Sanierung zwischen Ruhrgebiet, Bergischem Land und Rheinland will die Bahn dafür sorgen, dass die Infrastruktur langfristig leistungsfähiger und weniger störanfällig wird. Innerhalb von fünf Monaten sollen eine ganze Reihe von Arbeiten erledigt werden. Die Bahn will Gleise, Weichen, Oberleitungen, Schallschutzwände und ganze Bahnhöfe sanieren. Während der Arbeiten wird der Fernverkehr über Düsseldorf und das Ruhrgebiet umgeleitet – die Halte Solingen, Wuppertal und teilweise auch Hagen entfallen. Im Nahverkehr gibt es Zugausfälle und Umleitungen, viele Züge werden durch Busse ersetzt. Die Fahrten dauern auf jede Fall länger.