Generalsanierung auf der Strecke Hagen - Wuppertal - Köln

Bis Anfang Januar stehen zunächst Vegetationsarbeiten entlang der Strecke an, außerdem sind umfangreiche Kampfmittelsondierungen geplant. Die Bahn will während der Sanierungsarbeiten nicht von Weltkriegsbomben unter der Erde überrascht werden. Die Züge im Nahverkehr werden umgeleitet und zum Teil durch Busse ersetzt. Im Fernverkehr fahren die Züge zwischen Köln und Dortmund über Düsseldorf. Die Halte in Solingen, Wuppertal und Hagen werden während der Vorarbeiten nicht angefahren.

Die eigentliche Streckensanierung läuft dann zwischen Februar und Juli. In dieser Zeit werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert. Außerdem werden zum Beispiel auch in Haspe Schallschutzwände gebaut.

https://generalsanierung-nrw.deutschebahn.com/korridore/hagen-wuppertal-koeln.html