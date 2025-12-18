Generalsanierung auf der Strecke Hagen - Wuppertal - Köln
Im Moment haben viele Haushalte in Hagen Post von der Deutschen Bahn im Briefkasten. Das Unternehmen informiert per Flyer über die Generalsanierung der Bahnstrecke Hagen - Wuppertal - Köln. Die Arbeiten beginnen Anfang Februar, die Vorbereitungen schon am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 07:57
Bis Anfang Januar stehen zunächst Vegetationsarbeiten entlang der Strecke an, außerdem sind umfangreiche Kampfmittelsondierungen geplant. Die Bahn will während der Sanierungsarbeiten nicht von Weltkriegsbomben unter der Erde überrascht werden. Die Züge im Nahverkehr werden umgeleitet und zum Teil durch Busse ersetzt. Im Fernverkehr fahren die Züge zwischen Köln und Dortmund über Düsseldorf. Die Halte in Solingen, Wuppertal und Hagen werden während der Vorarbeiten nicht angefahren.
Die eigentliche Streckensanierung läuft dann zwischen Februar und Juli. In dieser Zeit werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert. Außerdem werden zum Beispiel auch in Haspe Schallschutzwände gebaut.
https://generalsanierung-nrw.deutschebahn.com/korridore/hagen-wuppertal-koeln.html