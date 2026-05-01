Generalsanierung der Bahn in Hagen sorgt für Frust bei Pendlern

Pendler Holger Büsing schildert die Situation deutlich: Die Bahn müsse endlich pünktlicher werden. Besonders Probleme rund um Wuppertal hätten seinen Arbeitsweg zuletzt erheblich erschwert. Dennoch hebt er auch positive Aspekte hervor - etwa den Einsatz der Busfahrer im Schienenersatzverkehr.

Die Deutsche Bahn verweist unterdessen auf den Fortschritt der Arbeiten. Ziel der Generalsanierung sei es, das Streckennetz langfristig zuverlässiger zu machen. Die Maßnahmen verliefen planmäßig, erste Verbesserungen würden nach Abschluss erwartet.

Bis dahin bleibt vielen Reisenden nur, mehr Zeit einzuplanen und flexibel zu bleiben.