Generalsanierung läuft

Entlang der Strecke wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet. Bei Leichlingen erneuert gerade ein rund 800 Meter langer Spezialzug das Gleisbett. Dafür werden die Gleise angehoben und der Schotter darunter gereinigt und teilweise erneuert.

An anderen Stellen werden Weichen erneuert, Bahnschwellen saniert und Schallschutzwände errichtet. Insgesamt will die Bahn während der gut fünfmonatigen Bauphase 81 Kilometer Gleise austauschen, 50 Weichen und 29 Kilometer Oberleitung erneuern. Außerdem werden Schallschutzwände gebaut und 12 Bahnhöfe saniert.

Die Generalsanierung soll auch dafür sorgen, dass sich Störungen und Verspätungen deutlich reduzieren.