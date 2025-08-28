Navigation

George Clooney ist krank und sagt Venedig-Pressekonferenz ab

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 14:36

Sorge um George Clooney: Der 64-Jährige kann wegen einer Nebenhöhlenentzündung nicht an der Pressekonferenz zu seinem neuen Film teilnehmen.

Internationale Filmfestspiele Venedig - Ankunft
© Stefano Costantino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Filmfestspiele

Venedig (dpa) - Hollywoodstar George Clooney hat wegen einer Erkrankung Auftritte beim Filmfest Venedig absagen müssen. «Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen», teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit.

Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Clooney (64) war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe. An der Pressekonferenz zum Wettbewerbsfilm «Jay Kelly» nahm er nicht teil.

Der US-Amerikaner ist an der Seite von Adam Sandler und Laura Dern im Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach zu sehen. Ob er abends zur Premiere erscheinen wird, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-964580/3

