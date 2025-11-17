George Clooney: Man lernt nur aus Niederlagen

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar George Clooney findet eigenen Angaben zufolge manche Bruchlandungen im Leben hilfreich. «Man lernt nicht aus Erfolgen – man lernt aus Niederlagen», sagte der 64-Jährige dem US-Magazin «People». Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich.

Der Oscar-Preisträger erklärte, dass er viel von seinem geschmähten Film «Batman & Robin» gelernt habe. Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden und auch Clooney hatte den Film schon früher als schrecklich bezeichnet.

In seinem neuen Film «Jay Kelly» spielt Clooney einen alternden Schauspieler. Die melancholische Komödie kommt am 20. November in die deutschen Kinos und startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix.