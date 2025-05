Gestalter des Bayer-Umbruchs: Ten Hag folgt auf Alonso

Leverkusen (dpa) - Ungewohnte Siegermentalität als Vermächtnis, Neu-Aufbau als Aufgabe: Erik ten Hag tritt bei Bayer Leverkusen in riesige Fußstapfen und soll «eine neue Geschichte» schreiben. Für diesen von Sportchef Simon Rolfes formulierten Auftrag erhält der neue Chefcoach und Nachfolger von Lichtgestalt Xabi Alonso beim Werksclub einen weitgehend umgebauten Kader, der zur Philosophie des Niederländers passt.

«Ich will gewinnen, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Mit dominantem und attraktivem Fußball», stellte ten Hag am Montag bei seiner Vorstellung als neuer Bayer-Coach klar. Dieser Ansatz unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von dem seines Vorgängers, der inzwischen offiziell bei Real Madrid als Cheftrainer vorgestellt wurde.

Phase des Umbruchs: Viele Leistungsträger vor dem Abgang

Allerdings werden Leverkusen in diesem Sommer nach Alonso auch einige andere Korsettstangen der vergangenen zweieinhalb Jahre verlassen. Abwehrchef Jonathan Tah steht vor einem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern. Die Zukunft von Stürmer Victor Boniface und des linken Außenverteidigers Alejandro Grimaldo ist offen. Der rechte Außenverteidiger Jeremie Frimpong dürfte zum FC Liverpool wechseln. Gleiches gilt auch für einen der begehrtesten Spieler Europas: Florian Wirtz.

«Das ist sicher ein Superspieler, ich habe mit viel Freude auf ihn geschaut», berichtete ten Hag. Dass der 55-Jährige in der Vergangenheitsform sprach, ist kein Zufall. «Es gibt sicher viel Interesse an ihm», bestätigte Rolfes. «Und dass es das konkrete Interesse von Liverpool gibt, ist klar.»

Rolfes dürfte so weit über 200 Millionen Euro für Eckpfeiler der Double-Saison 2023/2024 einnehmen. Damit soll ein Kader geformt werden, der nach der abgelaufenen, für Bayer titellosen, Spielzeit in der kommenden Saison wieder angreifen soll. «Titel zu gewinnen ist das Ziel, was uns immer wieder antreibt», sagte Rolfes, dem es wichtig war, schnell einen Nachfolger für Alonso zu präsentieren: «Das war wichtig für die Ausrichtung der neuen Mannschaft.»

Erfolgscoach bei Ajax, nicht glücklich in Manchester

Für den einstigen Erfolgscoach von Ajax Amsterdam, der später in gut zwei Jahren bei Manchester United bis Oktober 2024 nicht wirklich glücklich wurde, ist der Umbruch Gefahr und Chance gleichermaßen. Gewohntermaßen wird die Bayer-Tochter auf dem Transfermarkt nicht kleckern, dennoch bedarf es großen Geschicks, Spieler wie Tah und Witz zu ersetzen. «Ich habe ein Bild von einem Kader, aber noch nicht im Detail», sagte ten Hag, der einst auch die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert hatte.

Worauf ten Hag indes aufbauen kann, das betonte er immer wieder, ist ein Mentalitätswandel im Verein. Unter Alonso wurde das einstige «Vizekusen»-Image abgelegt. «Dieser Verein hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Schritt gemacht, um zu siegen und Titel zu gewinnen», sagte er. «Ich spüre überall im Verein diese Siegermentalität.»

Ten Hag setzt auf Alonso-Vermächtnis

In den kommenden zwei Jahren soll er auf diesem Vermächtnis Alonsos aufbauen. Bis 2027 läuft sein Vertrag, den er am Montag unterschrieb. Dass er Titel gewinnen kann, bewies ten Hag vor allem in Amsterdam. Zwischen 2017 und 2022 wurde er dreimal niederländischer Meister und zweimal Pokalsieger.

Und selbst in Manchester, wo er beständig in der Kritik stand und im Oktober 2024 schließlich beurlaubt wurde, holte er sowohl den FA-Cup als auch den Ligapokal. «Natürlich war da nicht alles nur toll. Aber das ist Vergangenheit und jetzt möchte ich mit Energie etwas Neues aufbauen», sagte der Alonso-Nachfolger.