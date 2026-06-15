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Gewerbepark Dolomitstraße
© Ralf Schaepe
Projektentwickler Oliver Stegner vor dem Panattonipark
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Gewerbepark Dolomitstraße

Seit Anfang des Jahres entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Steinfabrik an der Dolomitstraße ein Gewerbepark. Der Entwickler ist die Forma Panattoni. Die ist mit 145 Projekten in Europa einer der großen Player in dem Geschäft.

Veröffentlicht: Montag, 15.06.2026 05:12

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Der Projektentwickler Panattoni baut die große Industriehalle und vermietet sie an Firmen, die entsprechenden Bedarf haben.

Hagen habe eine Scharnierlage am Rand des Ruhrgebiets - und die Lage sei für viele Unternehmen interessant. 

Der Gewerbepark kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Oliver Stegner, Projektentwickler bei Panattoni ist zuversichtlich, seine Flächen schnell vermieten zu können:

 

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Oliver StegnerOliver Stegner - Panattonipark
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Im November diesen Jahres soll der Gewerbepark eröffnet werden.

Der komplette Radiobeitrag dazu ist hier:


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Ralf SchaepeBeitrag Panattoni
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