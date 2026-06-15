Gewerbepark Dolomitstraße

Der Projektentwickler Panattoni baut die große Industriehalle und vermietet sie an Firmen, die entsprechenden Bedarf haben.

Hagen habe eine Scharnierlage am Rand des Ruhrgebiets - und die Lage sei für viele Unternehmen interessant.

Der Gewerbepark kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Oliver Stegner, Projektentwickler bei Panattoni ist zuversichtlich, seine Flächen schnell vermieten zu können: