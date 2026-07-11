Gewinnerfest im Freilichtmuseum
58093 - diese Postleitzahl war jetzt Geld wert. Die Postcode Lotterie hat am Wochenende insgesamt zwei Millionen Euro vorbeigebracht. Beim Gewinnerfest im Freilichtmuseum konnten sich knapp 600 Menschen aus dem gezogenen Postleitzahlen-Gebiet freuen.
Veröffentlicht: Samstag, 11.07.2026 16:54
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Darüber hinaus haben zwei Losbesitzer in einer bestimmten Straße je 500.000 Euro gewonnen. Moderatorin Julia Krüger hatte im Freilichtmuseum ein großes Publikum.
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Auch das Freilichtmuseum konnte sich freuen. Die Lotterie überreichte einen Scheck über 20.000 Euro. Sie unterstützt seit 2016 soziale und grüne Projekte.
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