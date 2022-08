Gewinnt einen Brunch im neuen Strandhaus am Hengsteysee

Am Samstag, 10. September, wird der Tisch exklusiv für Euch gedeckt. Es gibt Kaffee, Tee, Wasser, Säfte und für die, die mögen, ein Glas Prosecco. Freut Euch ansonsten auf ein reichhaltiges Frühstück. Übrigens – auch für die Allergiker und fleischlosen Esser ist gesorgt – zum Beispiel mit veganer Wurst und glutenfreiem Brot. Schreibt uns, warum genau Ihr beim Brunch dabei sein solltet, und erzählt uns, was beim Brunch für Euch nicht fehlen darf. Mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnerinnen und Gewinnern, die sich am 10. September von 9 bis 13 Uhr im Strandhaus am Hengsteysee verwöhnen lassen dürfen.