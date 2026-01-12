Gibt es ein Löschwasserkonzept?

Die Bezirkspolitiker wollen nun von Feuerwehr und Enervie wissen, ob wirklich zunächst zu wenig Wasser zur Verfügung stand und wie die Löschwassersituation künftig verbessert werden kann. Anwohner haben die Sorge, daß sie bei Feuer nicht ausreichend geschützt sind. Schon im Sommer 2024 hatte die Bezirksvertretung im Hagener Süden nach dem Wasserdruck gefragt. In einer Antwort der Feuerwehr hieß es damals, die Verwaltung wolle kurzfristig ein Löschwasserversorgungskonzept erstellen. Ob es das mittlerweile gibt und wenn nicht, warum nicht - das möchte die Politik herausfinden Die Sitzung der BV Eilpe-Dahl findet am 22. Januar um 16 Uhr statt und ist öffentlich.