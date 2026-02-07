Gil Ofarim ist der Dschungelkrone ganz nah

Murwillumbah (dpa) - Musiker Gil Ofarim hat es ins Finale des RTL-Dschungelcamps geschafft. Der 42-Jährige, dessen Rolle in der Show kontrovers diskutiert wird, erhielt am Abend bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» genügend Stimmen der Zuschauer und kann somit am Sonntag um die sogenannte Dschungelkrone kämpfen.

Seine Konkurrenten werden dabei Reality-Star Samira Yavuz («Der Bachelor») und Doku-Soap-Protagonist Hubert Fella («Ab ins Beet!») sein. Auch sie konnten genügend Zuschauerstimmen auf sich vereinigen und damit Tickets für das Finale lösen. Vor allem Hubert brachte der Erfolg offenbar emotional an seine Grenzen. «Ich kriege gleich einen Herzinfarkt», bekannte er.

Vorbei ist die Dschungel-Show dagegen für den TV-Landwirt Patrick Romer («Bauer sucht Frau») und die Ex-Spielerfrau Simone Ballack. Das Aus für Ballack kam durchaus überraschend - zumindest innerhalb des Camps galt die 49-Jährige als Mit-Favoritin. Kurz vor der Entscheidung hatten die Kandidaten noch abgestimmt, wer die Dschungelkrone wohl am meisten verdient hätte. Mit überwältigender Mehrheit wurde Ballack auf den imaginären Thron gehoben.

Von Instagram-Skandal bis Camp-Diskussionen

Umgekehrt schien der Final-Einzug von Ofarim überraschend - auch gemessen an den eigenen Erwartungen des Musikers. Er frage sich ebenfalls, warum er noch da sei, sagte der Sänger. Er sei davon ausgegangen, «am ersten Tag nach Hause zu fahren», bekannte er. «Aber dem ist ja nicht so und ich weiß nicht, warum.»

Der Musiker hatte im Jahr 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus und Ofarim nahm seine Darstellung zurück. Diese Vorgeschichte und sein Umgang mit den Geschehnissen nehmen seit dem Start der neuen Staffel vor mehr als zwei Wochen viel Raum ein.

Gesucht wird bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die noch amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker.