Gladbach-Coach: Union ist «Lehrbeispiel» für viele Vereine

Mönchengladbach (dpa) - «Die Mannschaft besitzt hohe Qualität und einen klaren Plan. Es ist kein Zufall, dass Berlin nach elf Spieltagen Tabellenerster ist. Sie stehen zu Recht dort oben», sagte der 45-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Spitzenreiter.

Farke hat allerhöchsten Respekt vor der Arbeit von Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert. Union habe sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. «Der Club hat geschickte Transfers getätigt, sich in Ruhe entwickelt und nach oben gearbeitet. Trotzdem sind die Ansprüche nicht zu groß geworden», fügte Farke an. «Man muss nicht den gleichen Ansatz teilen im Fußball, aber wie die handelnden Personen Kultur und Mentalität in den Verein gebracht haben und wie der Club stets bei sich bleibt, verdient höchsten Respekt.»