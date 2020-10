Gladbach-Highlight gegen Real wird zum Geisterspiel

Champions League

Mönchengladbach (dpa) - Am zweiten Champions-League-Spieltag trifft Borussia Mönchengladbach auf den zweiten großen Gegner. Nach dem 2:2 bei Inter Mailand in der vergangenen Woche ist am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Sky) Real Madrid zu Gast im Borussia-Park.

Dort wurden aber kurzfristig keine Zuschauer zugelassen, so dass die Partie als Geisterspiel stattfindet. Dennoch wollen die Gladbacher für die nächste Überraschung sorgen.

HISTORIE: Zum dritten Mal in einem internationalen Wettbewerb kreuzen sich die Wege von Borussia und Real. Die Bilanz der bislang vier Spiele ist mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage bei 8:8 Toren komplett ausgeglichen. In Erinnerung sind vor allem das grandiose 5:1 im UEFA-Cup-Hinspiel der Saison 1985/86 (Rückspiel: 0:4) und das 1:1 in Madrid im Rückspiel des Europapokals der Landesmeister 1975/76. In dem Spiel schieden die Gladbacher nach einigen Fehlentscheidungen des niederländischen Schiedsrichters Leonardo van der Kroft aus.

AUSGANGSLAGE: Real hat sich nach einer kleinen Krise mit dem 2:3 gegen Schachtjor Donezk in der Champions League und dem 0:1 gegen Aufsteiger FC Cadiz in der spanischen Meisterschaft wieder erholt und mit dem 3:1-Erfolg beim FC Barcelona ein Zeichen gesetzt. Die Gladbacher sind seit fünf Pflichtspielen unbesiegt und haben mit dem 2:2 beim ersten Königsklassen-Auftritt bei Inter Mailand für eine Überraschung gesorgt.

PERSONAL: Bei den Gladbachern fehlt weiterhin Denis Zakaria. Nach ihren Verletzungen rücken erstmals wieder Laszlo Benes und Neuzugang Valentino Lazaro in den Kader. Bei den Gästen hat Sergio Ramos, der Knieprobleme hatte, schon am Wochenende gegen Barcelona wieder gespielt. Eden Hazard steht nach einer Muskelverletzung erstmals in dieser Saison im Kader. Lediglich auf den Außenverteidigerpositionen gibt es Probleme.

DAS SAGEN DIE TRAINER:

Marco Rose: «Wenn wir in der Champions League dabei sind, wollen wir nicht nur staunen, sondern auch gute Spiele machen und uns beweisen. Wir wollen Real bestmöglich so bespielen und bekämpfen, dass wir tatsächlich auch für eine Überraschung sorgen können.»

Zinedine Zidane: «Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Wir müssen konzentriert und gut vorbereitet in das Spiel gehen und eine Leistung wie am Samstag gegen Barcelona bringen.»

